L'âge d'or du cinéma en 500 photographies

Dans cet ouvrage flamboyant, à la fois histoire du cinéma français et récit d'une existence hors du commun, Stéphane Mirkine nous convie à la découverte de son grand-père Léo et de son père Yves, ainsi qu'à celle de leur oeuvre bâtie en près de 200 films, des années 1930 à 1980. Aujourd'hui constitué d'un fonds unique de photographies de plateau ainsi que de portraits des plus grandes stars internationales, cet ensemble révèle leur passion pour la photographie et pour le cinéma. Ce sont 500 clichés réunis pour la première fois entre ces pages, où se côtoient, sous l'objectif complice des Mirkine, Gina Lollobrigida et Gérard Philipe, Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant, la Callas et Jean Cocteau, ou encore Martine Carol et Orson Welles...