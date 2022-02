Les enfants indociles Tome 2 : De brindilles et d'os

Les jumelles Jack et Jill avaient dix-sept ans lorsqu'elles sont rentrées chez leurs parents. Puis elles ont été envoyées au foyer pour enfants indociles d'Eleanor West. Comment en sont-elles arrivées là ? Jacqueline était la fille parfaite de sa mère, polie et calme, toujours habillée en princesse. Si son éducation était parfois un peu stricte, c'est que la formation d'une demoiselle idéale demande de la discipline. Jillian était la fille parfaite de son père, aventureuse, avide de sensations fortes et un peu garçon manqué. Il aurait préféré un fils, mais on fait avec ce que l'on a. Pourtant, c'est ensemble, à cinq ans, qu'elles ont appris que l'on ne pouvait pas faire confiance aux adultes et, à douze ans, qu'elles ont descendu main dans la main l'impossible escalier...