Comme dans un roman de Sagan. Propositions pour la vie quotidienne

Vous connaissez Sagan, personnage libre, audacieux, haut en couleur, dont le premier roman et best-seller Bonjour tristesse l'a propulsée sur le devant de la scène à tout juste 18 ans. Mais qu'en est-il du reste de son oeuvre, tout aussi pertinente, remarquable, et qui nous parle de nous, de nos émotions, avec autant de profondeur que de légèreté ? Dans Comme un roman de Sagan, Eve-Alice Roustang parcourt les titres de Sagan qui l'accompagnent depuis toujours, répondant à des questions essentielles telles que : comment être heureux, peut-on vivre sans argent, doit-on être fidèle... Ce livre nous montre comment cette grande oeuvre romanesque est aussi un guide au quotidien pour traverser la vie avec grâce et le sourire aux lèvres... comme dans un roman de Sagan.