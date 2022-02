Comment la gauche a déposé son bilan

"Longtemps les Français ont compris sans effort ce qu'était la gauche : le parti de l'universel, dont la démocratie, l'éducation nationale, la laïcité, la justice sont en somme des modalités. La République a été fondée à la fin du XIX ? siècle sur ces valeurs, sans la moindre équivoque, et une grande partie du peuple, des ouvriers aux paysans, des fonctionnaires aux enseignants, des artisans aux cadres, se reconnaissaient en elles. Et puis, un jour, nous sont venues des Etats-Unis, sous le nom paradoxal de French Theory, des idées qui étaient la négation même de cet idéal". Témoin attentif de son temps, Jacques Julliard analyse avec finesse les événements politiques qui jalonnent l'actualité et dessinent la tendance d'une époque. Mêlant expérience et érudition, ses observations dressent un constat historique : la gauche française a perdu la bataille des idées et abandonné ses partisans.