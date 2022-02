Les Néo-Romantiques. Un moment oublié de l'art moderne, 1926-1972

Ce livre est le premier d'importance consacré à ce groupe de jeunes artistes du Paris des années 1920, qui ont été les seuls, à l'époque, à essayer de dépasser ce qui s'était figé dans l'art abstrait en poursuivant une nouvelle forme de peinture figurative. Les oeuvres de Christian Bérard, Pavel Tchelitchew, Eugène et Léonide Berman - qui comprenaient également des dessins de théâtre, d'opéra et de ballet - ont suscité l'admiration de Gertrude Stein, George Balanchine, Edith Sitwell et Christian Dior, entre autres. L'oeuvre aux accents souvent nostalgique du groupe, présenté par Patrick Mauriès dans ce livre richement illustré, est une véritable découverte pour le public d'aujourd'hui.