Une histoire de gènes. Mon ADN m'a tout raconté

Nous savons toutes les deux qu'après ce déjeuner plus rien ne sera comme avant. Il faut répondre au sourire de la serveuse, qui nous demande si c'est pour déjeuner. Non, c'est pour une révélation de secret. Personne ne peut imaginer que ma mère va me raconter comment mon père n'est pas tout à fait mon père. Ces choses-là ne s'annoncent pas dans une brasserie, entre un hachis et l'addition, si ? J'entends "jeune" , "naïve" , "chantage" , "emprise" , "viol" , nous ne finissons pas nos assiettes, il n'y a plus grand-chose à dire. La serveuse nous propose des desserts. Quand elle voit nos têtes défaites, elle n'insiste pas. Ca fait peur, les gens qui pleurent. - Mais tu l'as dit à papa ? - Non. Un récit saisissant qui interroge la famille et ses secrets à l'ère des kits d'analyse génétique.