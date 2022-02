L'école des femmes suivi de La critique de l'école des femmes

Arnolphe croit avoir trouvé le moyen imparable de se marier sans être trompé : il prendra pour femme sa pupille, Agnès, qu'il a élevée dans l'ignorance la plus complète des choses de la vie. Mais lorsque la jeune ingénue rencontre Horace, les projets du barbon se trouvent mis à mal... Dans L'Ecole des femmes, qui fut l'un de ses plus grands succès, Molière s'interroge sur la place des femmes au sein d'une société régentée par les hommes. A sa création en 1662, la pièce fit scandale : on reprocha au dramaturge son immoralité. C'est pour répondre à ses détracteurs qu'il donna La Critique de l'Ecole des femmes. En mettant en scène, dans cette comédie en un acte, un salon où des mondains discutent de la pièce incriminée, Molière offre une magistrale défense et illustration de son théâtre. Dossier1. La querelle de L'Ecole des femmes2. La précaution inutile : un sujet et ses réécritures3. La question féminine4. Récit, comédie, tragédie : d'un genre à l'autre5. Mettre en scène L'Ecole des femmes