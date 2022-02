Salut, je m'appelle Sugar Blum et ma vie est digne d'un roman : Ma famille est ingérable ; J'ai un petit ami imaginaire et Prince de l'Univers ; J'ai les amis les plus géniaux de la terre ; Mon chien baveux me colle aux baskets ; Et quand ça ne va pas, je raconte mille histoires... La méthode Sugar Blum, c'est voir la vie en grand et trouver le bonheur !