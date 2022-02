Petites Histoires du Père Castor dans la nature

10 histoires à partager avec les enfants, petits et grands, pour découvrir et célébrer la nature, au fil des saisons. Le Jamais-ContentLe Jardin de ClaraConte de la MargueritePoule CoquetteBambiLa Boîte à soleilLe Singe et l'épi de maïsLes Ptimounes - Bobo l'escargotUne histoire d'ours et d'élansLes Quatre Géants. Avec des conseils pour raconter les histoires, des index par thèmes, par temps de lecture et par âge.