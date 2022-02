Nitou l'Indien Tome 9 : A cheval, Nitou !

"Nitou prend son élan et bondit sur le dos de Pitchi. Il s'accroche à sa crinière, mais le cheval enchaîne les ruades... et le petit Indien atterrit à plat ventre sur le sol ! - Si je ne réussis pas à dresser ce cheval, mon père sera déçu... " Le temps est venu pour Nitou d'avoir sa monture. Mais dompter un cheval sauvage est plus difficile qu'il ne le pensait...