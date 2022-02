Guillaume petit chevalier Tome 6 : La grande foire

"- Par ici ! crie Adhémar, c'est Guillaume et sa famille qui régalent. Aussitôt, le duc de Tristelande, sa femme et toute sa cour se jettent sur les beignets. Guillaume serre les poings. - Si nos beignets pouvaient les étouffer... " Pour gagner quelques écus, Guillaume et sa famille vont à la foire vendre des beignets. Mais quand Adhémar surgit, tout se complique !