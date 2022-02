Pour une France plus mieux. Laissez-moi être le moins pire des présidents

"En France, les gens se divisent en deux catégories : ceux qui se plaignent et qui attendent toujours quelque chose du Président, et ceux qui veulent devenir président, comme moi (je suis un mâle alpha). Ma candidature à l'élection présidentielle n'a qu'un but : ériger une France plus mieux, pour offrir à notre peuple le pays qu'il mérite. Mes propositions pour la France sont simples mais d'une qualité exceptionnelle. Elles sont les pizzas napolitaines de la démocratie. Si vous les soutenez, je ne vous décevrai pas". Pablo MiraPromesse non contractuelle