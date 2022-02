Le Cube qui a conquis le monde. Un récit inspirant pour oser inventer

Vous connaissez tous cet objet iconique, l'avez très certainement déjà manipulé. Le Rubik's Cube a suscité l'engouement de plus d'un milliard de personnes depuis 1974. Mais d'où vient-il ? Et comment expliquer un tel succès ? Son créateur, adepte des puzzles et des casse-têtes en tous genres, retrace la folle aventure de son invention. Il livre une véritable réflexion sur les mécanismes du jeu, les avantages de la symétrie, les vertus de la concentration, et nous montre que le Rubik's Cube est bien plus qu'un simple passe-temps. Du prototype initial au triomphe planétaire, des compétitions de rapidité aux innombrables oeuvres de pop culture qui en ont découlé, l'invention a plus d'un tour dans son sac, à commencer par l'étonnant pouvoir de nous ramener en enfance...