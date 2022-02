Dernières nouvelles de l'intelligence artificielle

Voitures autonomes, reconnaissance faciale, traduction automatique... Comment fonctionnent les technologies d'intelligence artificielle (IA) qui envahissent notre quotidien ? Par quel miracle est-on passé d'un calculateur poussif à des algorithmes capables d'apprendre de leurs erreurs et de vaincre les plus grands maîtres d'échecs et de go ? Dans cette brillante synthèse, l'auteur ouvre la boîte noire de l'IA en révélant la genèse de cette "intelligence" , si proche et si éloignée de la nôtre à la fois. Pour en finir avec les idées reçues, il propose un regard neuf et concret sur cet enjeu de société majeur, tout en esquissant le futur de l'IA à travers les pistes de recherche les plus actuelles.