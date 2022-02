Au coeur de la fermentation. Usages, histoire et recettes

La fermentation, c'est la vie ! Pionnières de la vie sur terre, les levures et bactéries sont omniprésentes dans notre environnement, et les boissons et aliments fermentés sont au coeur des gastronomies du monde entier. Du faisandage de la préhistoire aux recherches en biotechnologie d'aujourd'hui, la technique s'est affinée mais le principe reste le même : s'appuyer sur le vivant pour améliorer l'alimentation des hommes. A travers l'exploration d'une histoire presque aussi vieille que l'humanité, puis un panorama des produits phares (pain, fromage, bière, café, yaourt...), ce livre nous plonge dans un monde de saveurs insoupçonnées. Une trentaine de recettes gourmandes, faciles (pickles, gravlax de saumon, bretzels, kombucha...) ou plus recherchées, concoctées par les experts de l'Institut Paul Bocuse, permettront à chacun de découvrir les richesses gustatives qu'offre la fermentation.