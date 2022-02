La poste du Louvre. Révolution urbaine

Construite en 1886, la Poste du Louvre occupe une place singulière dans ce grand roman urbain qu'est Paris. Palais républicain et usine postale, on s'y croisait jusqu'en 2015 à toute heure du jour et de la nuit, avant que ses portes ne se ferment pour permettre sa transformation en profondeur. Aujourd'hui, ce monument emblématique renaît dans une magistrale rénovation orchestrée par Dominique Perrault et La Poste. Plus que jamais, autour d'un grand patio central enfin ouvert à tous, la Poste du Louvre s'affirme comme un lien entre le Paris haussmannien et contemporain. "Cathédrale bien française et gare si américaine, à la fois Notre-Dame-du-Courrier et Grand Central Terminal du timbre, la Poste du Louvre est un miroir unique de l'évolution de notre société". Pierre Assouline