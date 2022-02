Sept pas vers l'enfer

1980-2020. Quarante années d'aveuglement, d'ignorance, de lâcheté et de "bien-pensance" ont progressivement conduit la France aux limites de la rupture du pacte républicain. Alors que le débat a longtemps été pollué par le "politiquement correct" qui ne voulait voir dans la violence et la délinquance que des "incivilités" plutôt mineures, Alain Chouet dépeint une société française profondément malade du séparatisme et de la violence fondamentaliste dans toutes ses composantes et tous ses aspects. Il remonte à ses fondements historiques, pointe du doigt ses instigateurs, analyse les failles de notre société. Homme de terrain et de réflexion, ayant combattu les diverses vagues du terrorisme depuis cinquante ans, Alain Chouet dénonce l'inertie et le déni d'un monde politique et intellectuel, alerté de nombreuses fois, mais qui a toujours refusé de croire à la poussée organisée de la dissidence islamiste violente, jusqu'à la décapitation de Samuel Paty.