A nous Versailles ! Tome 4 : Le secret du fontainier

Cinq frères et soeurs dans les secrets de la cour du Roi-Soleil. Gaspard est devenu apprenti ouvrier sur les chantiers des magnifiques fontaines de Versailles. Il travaille dur et se révèle très doué. Avec ses frères et soeurs, il a trouvé sa place à la cour. La famille est enfin prête à vivre une vie trépidante !