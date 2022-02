Le mystère Eléonor

N'ayant plus aucune famille, Catherine décide de revenir à Rennes dans son ancienne maison. Elle y est à peine arrivée qu'un terrible incendie embrase la ville. Cernée par les flammes, grièvement blessée, elle perd connaissance... Un manoir isolé. Eléonore se réveille dans un monde inconnu. On lui affirme qu'elle a dix-sept ans, qu'on est en 1721, et qu'elle a fait une chute de cheval. Elle ne se souvient de rien. Aurait-elle vraiment perdu la raison ? Qui est ce mystérieux tuteur, dont les visites l'effraient tellement ? Antoine, un jeune homme très observateur, découvre alors son existence...