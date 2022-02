La promesse

Là où le saule rencontre l'eau, un têtard rencontra une chenille. Ils se regardèrent dans les yeux et tombèrent amoureux. "J'aime tout chez toi, déclara la chenille. Promets-moi de ne jamais changer". Sans réfléchir, le têtard promit... Mais tout le monde sait bien que les têtards ne peuvent rester les mêmes, pas plus que les chenilles, d'ailleurs. Qu'adviendra-t-il alors de leur amour ? Un conte qui ne mâche pas ses mots. Un régal d'humour pour les enfants et un antidote au traditionnel "Ils vécurent heureux. ". . qu'apprécieront tout autant les parents.