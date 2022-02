Connais-toi et autres fragments

"Au temps de Socrate, il y avait à Delphes, comme chacun sait, une espèce de Sibylle inspirée par Apollon, et qui vendait des conseils sur toute chose. Seulement le dieu, plus honnête que notre marchand de fluide, avait écrit son secret au fronton du temple. Et lorsqu'un homme venait interroger le destin, afin de savoir ce que les choses feraient pour ou contre lui, il pouvait lire, avant d'entrer, ce profond oracle, bon pour tous : "Connais-toi. "" "Connais-toi" , "Des passions" , "De l'imagination" , "Ne pas désespérer" , "Du devoir d'être heureux" ... Trente superbes fragments de l'une des oeuvres phares d'Alain : Propos sur le bonheur.