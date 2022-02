Ils étaient dix. Dix amis, liés depuis quarante ans par une fidélité qu'ils croyaient éternelle. Mais Bob est mort. Pour faire son deuil et soutenir sa veuve, la bande se réfugie dans son repaire, un petit coin de paradis au bord de la Méditerranée. Richard - écrivain aussi acariâtre que touchant - est certainement l'un des plus affectés, il se débat avec son dernier manuscrit et ne supporte plus personne. Quand un jeune couple rachète la maison de Bob et s'y installe bruyamment, tout bascule... De beaux restes, histoire d'une bande de septuagénaires qui ne se sont pas sentis vieillir, évoque sur un ton léger la merveilleuse aventure des amitiés au long cours, les non-dits qui les accompagnent invariablement, le temps qui passe, ce qu'on en a fait, et cet incroyable élan qui nous porte, en dépit de tout.