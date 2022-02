Chevauche-brumes Tome 2 : Les flots sombres

Le Bleu-Royaume est en danger. Des hordes de créatures maléfiques, libérées d'un sortilège qui les retenait captives, ravagent ses campagnes et terrorisent les hameaux. Les soldats issus de la neuvième compagnie des légions du Roy, les Chevauche-brumes, se sont juré de les combattre jusqu'à leur dernier souffle. Les réfugiés arrivent par centaines dans la capitale et exacerbent les rivalités entre le régent et le culte d'Enoch. Dans les contrées méridionales, un monstre marin d'origine inconnue fait des ravages parmi les navires, mettant en danger le lien vital qui unit les Iles Jumelles au continent. Les Chevauche-brumes sauront-ils affronter tous ces périls ? Les flots sombres est le deuxième tome d'une captivante série de fantasy portée par la justesse des personnages et le réalisme saisissant des scènes d'affrontements.