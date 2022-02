Dans un futur très proche, le capitalisme poussé à son paroxysme régit la vie de tout un chacun. Partout sur la planète, les citoyens ne sont plus que des workers vivant dans la crainte permanente d'être requalifiés, c'est-à-dire licenciés. Les anglicismes et néologismes ont subrepticement envahi le langage, la technologie et les médicaments ont remplacé les interactions sociales, la culture est devenue divertissement. Tandis que catastrophes naturelles et coupures d'électricité paralysantes se multiplient à travers le monde, un petit groupe de Happy few a trouvé refuge sur des îlots artificiels tenus secrets du grand public. La révolte sociale gronde. A Lausanne, notre narrateur, un mathématicien brillant mais socialement inadapté, tente de trouver un sens à son quotidien. Jusqu'au jour où tout bascule... A mi-chemin entre le roman d'anticipation, la fable apocalyptique et la satire sociale, L'obscur dépeint avec une puissance rare une société dans laquelle l'homme perd peu à peu tout ce qui fait son humanité - une société qui ressemble à s'y méprendre à la nôtre...