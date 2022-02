Située à mille kilomètres des côtes de l'Inde, l'île de la Sentinelle abrite le dernier peuple entièrement coupé du monde moderne, les Sentinelles. Personne ne sait d'où ils viennent, quelle langue ils parlent, quelles sont leurs croyances. Seule certitude à leur sujet : cela fait des siècles qu'ils repoussent les étrangers qui se risquent chez eux, voyageurs vénitiens, colons britanniques, naufragés chinois, braconniers malaisiens, monarques européens ou missionnaires venus des Etats-Unis. L'île de la Sentinelle raconte l'histoire de ce peuple et celle de Krish et Markus, deux amis que tout oppose, hormis leur fascination pour l'île interdite. L'un est anthropologue, marié à une Américaine et d'origine indienne ; l'autre est un éditeur new-yorkais célibataire et l'héritier d'une immense fortune bâtie dans le marché de l'art. Emporté par le souffle de l'aventure, L'île de la Sentinelle est un récit sur l'amitié et le temps qui passe, sur les rapports de classes et l'Amérique contemporaine, sur la destruction d'un couple, sur la mondialisation et ceux qui tentent de lui échapper.