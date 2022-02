Le sentiment du fer

A travers le Vieux Royaume, la guerre des Grands Vassaux fait rage, ne laissant sur son passage que dévastation et désolation. Quelque part en Leomance, un meunier devenu détrousseur de cadavres doit répondre de ses actes devant l'impitoyable tribunal du Desséché tandis que, dans la cité insurgée de Ciudalia, le maître assassin Cuervo Moera se voit confier une mission des plus périlleuses. Dans le massif du Kluferfell, une colonne de guerriers nains et de gnomes se retrouve quant à elle acculée dans une cité perdue sur laquelle plane une malédiction millénaire. Seigneurs et petites gens, humains et elfes, tous sont rattrapés par ce conflit sans fin. Mais, pour certains héros inspirés, la guerre ne comporte peut-être pas que des désagréments... Avec ce recueil de cinq nouvelles, Jean-Philippe Jaworski nous offre, après Janua vera et Gagner la guerre ¿ de´ja` des classiques de la fantasy ¿, une nouvelle plongée dans son Vieux Royaume.