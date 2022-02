"Tu sais, un jour, sur le terrain, on m'a bandé les yeux en me racontant l'exécution sommaire de la veille. J'ai parlé à des hommes furieux, armés jusqu'aux dents mais pas fous. J'ai bu du thé brûlant et du café bien noir avec des hommes qui maniaient la kalachnikov et l'ArmaLite comme ils priaient Allah cinq fois par jour ou Dieu avant de se mettre au lit le soir. J'ai traversé des villes en guerre avec des hommes et des femmes qui avaient tué la veille ou le matin même et qui tueraient encore, pour une cause grande comme un peuple". En 1991, un journaliste français, jaloux de son indépendance, trouve son compte dans les poudrières du monde et les histoires d'amour vécues comme des parenthèses. Attiré par le récit, animé par le besoin d'informer ses lecteurs et séduit par le jeu, il se lie sur le terrain avec des hommes qui renseignent l'Etat et d'autres qui militent pour la décolonisation en Irlande du Nord. Une jeune journaliste québécoise fascinée par Samuel Gallagher, un écrivain irlandais qui nageait dans les eaux troubles de l'IRA avant d'être exécuté par un groupe paramilitaire près de Belfast, part à la recherche de son sujet. Gens du Nord, c'est l'histoire d'une rencontre sur l'échiquier de la guerre qui fait exploser les secrets.