On a tué le ministre de l'Energie à son domicile avec un club de golf. Tout le monde recherche sa maîtresse, Caitlyn Suarez, coupable présumée. Les flics, afin de l'interroger. Fish Pescado, le blond surfeur-détective-dealer, parce qu'elle l'a chargé d'établir son innocence. Et Vicki, l'avocate-joueuse de poker, lancée par son agent traitant sur la piste de la fugitive dans le désert. Or deux Iraniens ont acquis, moyennant un pot-de-vin considérable, de l'uranium enrichi auprès du professeur Molapo, directeur au ministère de l'Energie et gendre du président. Et enlevé un scientifique capable de fabriquer une bombe sale. Il semblerait que l'uranium et Caitlyn Suarez soient partis dans la même direction. Qui, de la CIA, d'une cellule de Daech très déterminée ou des espions de la Volière, va les rattraper en premier ?