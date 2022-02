Poésie. Tome 2, Configuration du dernier rivage ; Renaissance, 1 CD audio MP3

Quelle que soit la quantité de mensonges, de faux souvenirs et de rêves dont on s'entoure au long d'une vie, c'est toujours le même corps qu'on retrouve, au matin, dans l'éprouvante expérience du réveil ; le corps est sans miracle. Quelles que soient les discontinuités, les absurdités, les ruptures qu'on essaie d'introduire dans un roman, le lecteur parvient toujours à reconstituer une histoire ; son expérience de la vie humaine est sans limite. En ce qui concerne la poésie, la situation est moins claire. M. H. La voix dense et claire de Jacques Bonnaffé joue avec les mots de Michel Houellebecq, et livre entre les lignes un regard féroce sur notre humanité.