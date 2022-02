La fin du jour

Un charmant village du Connecticut, non loin de New York. Un immense manoir. Deux jeunes filles très proches, Dana et Jackie, l'une riche, l'autre pas. Un secret menant à un autre puis à un autre, pulvérisant relations amicales, amoureuses et familiales. Cinquante ans plus tard, les anciennes amies sont toujours brouillées. Leur santé décline quotidiennement. L'heure de la réconciliation semble venue. Mais peuvent-elles encore pardonner ? Peuvent-elles même avouer ce qu'elles ont si longtemps étouffé ? Dans son deuxième roman, Bill Clegg entremêle habilement, le temps d'une seule journée, dissimulations, trahisons et révélations. Il traite des liens complexes de l'amitié et de ses points de rupture, du désir, de l'échec et de la rédemption.