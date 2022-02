Après de nombreuses années à travailler dans le monde des a aires, Piotr Solomine décide de refaire sa vie sur les bords de la rivière Oka, dans la campagne russe, et de se consacrer à sa passion, la peinture. Le balancement des pins dans l'air du matin, les remous de l'eau claire, la tombée de la nuit qui recouvre tout d'un voile de mélancolie ; Solomine veut capturer ces impressions sur sa toile. Le rêve d'une vie d'artiste est cependant bouleversé par son histoire d'amour tumultueuse avec Katia. Le peintre cherche conseil auprès de ses voisins avec qui il discute à bâtons rompus. Se mêlent à des préoccupations terrestres comme la philosophie ou la politique nombre de légendes, de fantômes et de fantasmes, brossant un portrait poétique, érudit et violent de la Russie d'aujourd'hui. Le talentueux Alexander Ilichevsky déploie une fresque haute en couleur qui ne cesse de surprendre par sa richesse et son originalité. Tantôt drôle, tantôt sombre, Les anarchistes est un véritable voyage au coeur de la nature russe.