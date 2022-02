Du nord au sud, entre mer Tyrrhénienne et Adriatique, l'Italie déroule une incroyable palette de paysages couplés à un patrimoine architectural et artistique d'une richesse hors norme. Découvrez aussi un pays vivant et accueillant qui entretient depuis des siècles un art de vivre unique. Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Italie, entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 15 jours à 1 mois, 55 activités à faire avec des enfants et 500 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...). En complément du Guide Vert Italie, utilisez les cartes N°735 (Italie), N°561 (Italie Nord-Ouest), N°562 (Italie Nord-Est), N°563 (Italie Centre) ou N°564 (Italie Sud).