Une côte ensoleillée avec ses îles, ses carrelets ; des campagnes douces et lumineuses autour de la vallée de la Charente ; un terroir d'exception dont le cognac est le joyau ; un patrimoine riche et varié, entre églises romanes, châteaux et demeures de caractère... Tout un art de vivre à découvrir ! Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Les Charentes, entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 3 à 10 jours, 110 activités à faire avec des enfants et 450 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...). NOUVEAU : avec ce Guide Vert, accédez à notre sélection des sites touristiques géolocalisés autour de vous sur l'application Mapstr. En complément du Guide Vert Les Charentes, utilisez la carte Michelin N° 324 (Charente, Charente-Maritime).