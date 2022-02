Parcourir les Pays de la Loire, c'est marcher le long de ses plages, ? âner dans les rues de Nantes ou d'Angers, faire une halte au Puy du Fou et se ressourcer en pleine nature entre marais salants et Marais poitevin. Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Pays de la Loire entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 5 à 7 jours, 145 activités à faire avec des enfants et 680 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...). NOUVEAU : avec ce Guide Vert, accédez à notre sélection des sites touristiques géolocalisés autour de vous sur l'application Mapstr. En complément du Guide Vert Pays de la Loire, utilisez les cartes Michelin N° 310 (Mayenne, Orne, Sarthe), N°316 (Loire-Atlantique, Vendée), N°317 (Indre-et-Loire, Maine-et-Loire) et N°517 (Pays de la Loire).