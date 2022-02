Guide Vert Lyon et sa région. Saint-Etienne, Vienne, Beaujolais, Forez, Dombes, Bugey

Si Lyon séduit immédiatement par son art de vivre, ses collines et ses traboules, ses environs réservent bien des surprises au ? l du Rhône ou de la Loire, du Forez au Jura, de la Bresse au Dauphiné. Dans cette nouvelle édition du Guide Vert Lyon et sa région entièrement mise à jour, nos auteurs ont sélectionné pour vous : les incontournables de la destination (classés 1, 2 ou 3 étoiles), leurs coups de coeur (meilleurs souvenirs de voyage), des suggestions d'itinéraires de 3 à 7 jours, 100 activités à faire avec des enfants et 420 adresses pour tous les budgets (restauration, shopping, hébergement...). NOUVEAU : avec ce Guide Vert, accédez à notre sélection des sites touristiques géolocalisés autour de vous sur l'application Mapstr. En complément du Guide Vert Lyon et sa région, utilisez les cartes Michelin N° 327 (Loire, Rhône), N°328 (Ain, Haute-Savoie), N°333 (Isère, Savoie) et N° 127 (Lyon et ses alentours).