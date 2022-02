Les 50 règles d'or de la sophrologie

Une méthode complète qui agit sur le corps et l'esprit pour avancer rapidement vers un bien-être global. Sophrologue et coach reconnu, Alain Lancelot vous propose ses 50 règles d'or simples, efficaces et progressives, enrichies d'exercices et de conseils. Apprenez facilement à mieux gérer le stress du quotidien, à chasser vos peurs et vos pensées négatives, à lâcher prise... Grâce à la pratique de la visualisation positive, développez votre confiance en vous. Enfin, renforcez votre mental pour garder votre calme en toute situation et ainsi donner le meilleur de vous-même !