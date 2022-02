Les 50 règles d'or pour bien gérer ses émotions

Les émotions nous rendent vivants mais nous perturbent. Nous sommes tous pris dans une double injonction : il nous faut contrôler nos émotions pour être " socialement corrects " et les exprimer pour exister et communiquer. Pas si facile de gérer ses émotions ... - Un sommaire en quatre parties et quelques exemples de règles d'or : Comprenez les mécanismes émotionnels Repérez les émotions parasites Affirmez-vous sans vous énerver Ecoutez vos intuitions Dites non à la tristesse Apprenez à faire face aux conflits Evaluez votre intelligence émotionnelle Apprenez à accepter les échecs Parlez de vos émotions au travail...