Mots croisés toujours plus diaboliques J Drillon

Cette sélection inédite de grilles parues dans Le Nouvel Observateur réjouira les amoureux du verbe et du jeu de crayon ! Nul besoin d'être un expert en la matière pour apprécier l'humour et l'adresse lexicale de ces définitions. Jeux de mots savoureux, traits d'esprit malicieux, images truculentes : tous les cruciverbistes y trouveront leur compte. Et pour les définitions qui vous donneraient vraiment du fil à retordre, vous pouvez toujours consulter les solutions en fin d'ouvrage.