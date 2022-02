Auriez-vous excellé au jeu du dictionnaire Larousse ?

Trouvez la bonne définition ou le bon mot, qu'il soit un nom commun ou un nom propre, dans tous les domaines du savoir : histoire, géographie, littérature, beaux-arts, sciences et techniques... Identifiez correctement des illustrations parmi des images des dictionnaires Larousse : personnages célèbres, tableaux de maîtres, ustensiles et machines improbables, paysages incontournables... Jouez avec les mots et testez votre éloquence avec le jeu du "petit bac" (trouvez une fleur, un pays commençant par une lettre donnée), des anagrammes, des mots à composer, et révisez l'histoire avec des puzzles.