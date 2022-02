Les secrets de la nature : quand la nuit tombe

Un livre que l'on murmure comme une berceuse, à l'oreille de son enfant, au moment du coucher... Au fil des pages, on découvre tous les petits secrets de la nature, à la nuit tombée. Le lecteur souhaite bonne nuit aux habitants de la forêt, du parc, des jardins... Et dit bonjour aux animaux nocturnes qui sortent de leurs cachettes. Une balade apaisante et contemplative à lire avant de s'endormir.