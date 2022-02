Les 50 règles d'or pur aider son enfant HPI (haut potentiel intellectuel)

Enfant à haut potentiel intellectuel, précoce, surdoué, zèbre... Ces synonymes désignent des personnalités complexes qui déroutent souvent les parents et l'entourage. Dans ce mini-guide, découvrez les clés pour : - reconnaître les signes caractéristiques d'un enfant HPI (curiosité, créativité, hypersensibilité...) ; - comprendre et accepter ses particularités (pensée divergente, souci de perfection, rapport aux autres...) pour adopter les bonnes attitudes ; - valoriser son potentiel et encourager le goût de l'effort pour prévenir l'échec scolaire ; - l'aider à gérer ses débordements émotionnels et à apprivoiser ses angoisses.