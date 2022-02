Mon petit balcon de plantes médicinales

Tisanes, sirops et préparations aux plantes font partie de notre quotidien. Et si on les cultivait tout simplement sur son balcon, ou sa terrasse pour profiter de leurs bienfaits ? Pour chacune des 50 plantes, une fiche détaille : - les conseils de culture et d'entretien 100% bio ; - les bons gestes pour réussir récolte et conservation ; - des "recettes" d'infusions ou de préparations avec leurs indications thérapeutiques. Avec en plus : un index des petits maux et pathologies pour trouver rapidement la bonne plante à utiliser ! La santé est au bout du balcon !