Mon perma-potager bio. La petite méthode de permaculture pour de grandes récoltes

Destiné à tous ceux qui veulent démarrer un potager en permaculture, ce livre synthétise et explique simplement les 12 grands principes fondateurs et propose : - des mises en applications simples et immédiates pour installer un potager productif et bio (monter un compost, installer une serre...) ; - 30 fiches détaillées pour semer, cultiver et récolter légumes, fruits et aromatiques au fil des saisons et régaler toute la famille. Un jardin productif sans engrais chimiques, herbicides ou pesticides, c'est possible !