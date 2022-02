Le Petit Larousse du savoir-vivre

Qui s'est jamais demandé comment remercier après une invitation, s'habiller pour un cocktail, organiser un goûter d'anniversaire pour son enfant, éviter les impairs dans une famille recomposée, reporter un rendez-vous d'affaires ... ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore plus de 250 articles, classés par ordre alphabétique et répartis dans 9 grandes parties : 1. Savoir vivre avec soi-même (maintien, rire...) 2. En famille... et avec les autres (rendez-vous amoureux, cohabiter en immeuble, pourboires...) 3. S'exprimer et communiquer (blog, réseau social, gaffe, vouvoiement...) 4. A table (couverts, pâtes, repas de fête, vin et eau...) 5. Au travail (open space, réunions...) 6. Se comporter à l'extérieur (édifices religieux, file d'attente, hôtel...) 7. Recevoir et être reçu (buffets, gérer les imprévus, horaires...) 8. Les grandes étapes de la vie (annonce, condoléances...) 9. De quelques fêtes laïques ou religieuses