L'hypersensibilité, un super-pouvoir !. Amour, famille, amitié, travail : comment cultiver votre don

Parce qu'être hypersensible complique les relations dans tous les domaines de la vie, ce livre vous apprend à identifier et à gérer les émotions intenses qui en découlent pour mener une vie pleinement épanouie. L'hypersensibilité nous affecte sur le plan intime et personnel, mais elle a également un impact sur nos relations amoureuses, familiales, sur nos amitiés et les échanges au travail : elle nous fait nous sentir différents et incompris, et nous empêche d'exprimer notre véritable personnalité. Basé sur l'expérience de l'autrice, psychologue clinicienne, ce livre propose aux lecteurs et lectrices des stratégies pour mieux appréhender les moments de crise émotionnelle, une faible estime de soi, les conflits familiaux, les problèmes au travail et le sentiment de solitude générés par les relations fondamentales de notre existence, avec des étapes concrètes pour mettre en place des changements bénéfiques. Au fil d'explications limpides et de conseils pratiques, cet ouvrage nous révèle que loin d'être un poids, l'hypersensibilité est un don dont on peut tirer parti pour se trouver et retirer le meilleur des liens qui font le sel de la vie !