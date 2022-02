Secrets d'histoire - Si les rois et reines de France m'étaient contés

Voici un magnifique documentaire pour les 8-11 ans sur les grands rois et gouvernants qui ont marqué l'histoire de France. Grâce à ce bel ouvrage, très illustré, Vercingétorix, François Ier, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon... n'auront plus aucun secret pour vous ! Avec "Secrets d'Histoire junior", l'histoire devient vivante, passionnante et divertissante !