Leçons de choses à colorier. Plus de 30 affiches rétro à colorier ou à peindre

Les ports de Douarnenez, de Brest, de Quiberon, les plages sublimes des Côtes-d'Armor, les îles pleines de charme de Bréhat ou Houat, ou encore Dinan, Belle-Ile, Creuzon, Saint-Malo... Echappez au quotidien en explorant une des régions les plus belles de France et du monde, aux paysages aussi majestueux qu'enchanteurs ! Aquarelle, feutres, crayons : employez la technique de votre choix ! Grâce à ces ravissantes affiches vintage à offrir, à s'offrir ou à encadrer, oubliez tout en créant vos propres affiches représentant les plus beaux sites de Bretagne ! Dépaysement assuré !