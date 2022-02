A chacun son chat. Les plus beaux chats de race, de la naissance à l'âge adulte

A la découverte des plus beaux chats ! Chartreux, Bengal, Persan, Maine Coon, British shorthair... il existe plus de 90 races de chats, aussi fascinantes qu'époustouflantes. Ils ont une allure majestueuse, une démarche impressionnante, un poil unique. Mais que savons-nous de leur mode de vie, de leurs habitudes, de leurs besoins, de ce qu'ils aiment et recherchent chez l'homme ? Ce livre présente toutes les clés pour bien connaître ces chats, à chaque étape de leur vie, mieux les comprendre pour mieux les aimer. De la naissance et tout au long de leur vie, découvrez tous les secrets de ces chats d'exception dans un album unique et magnifiquement illustré !