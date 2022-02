Débuter le régime keto et faire fondre vos kilos !

Adoptez une alimentation sans gluten et pauvre en sucre pour retrouver votre silhouette, botre bien-être et votre énergie ! Pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, mais aussi les apéros entre amis ou les pique-niques... Découvrez 80 recettes simples et rapides pour vous accompagner au quotidien, ainsi qu'une introduction complète pour tout savoir sur le régime cétogène et ses bienfaits, avec tous les conseils de l'auteure pour l'introduire dans votre quotidien sans contrainte !