Je réussis ma détox sucre. Tome 2

Bérengère vous régale avec plus de 50 recettes de desserts et pâtisseries à IG bas, toujours aussi faciles et rapides à préparer. Elle fait aussi le point sur les principaux ingrédients (farines, matières grasses, produits sucrants...) et partage ses astuces pour twister les recettes. Gâteaux à partager ou individuels, crèmes et desserts glacés, recettes spécial fêtes, desserts aux fruits, douceurs de petit-déjeuner : toutes les recettes sont à IG bas pour continuer à se faire plaisir même quand on a renoncé au sucre.